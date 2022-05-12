Улан-Батор, 12 мая, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Глава администрации президента Монголии Янгугийн Содбаатар ринял участие в церемонии инаууарации нового главы Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Об этом сообщила пресс-служба правительства Монголии.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи Янгугийн Содбаатар попросил Юн Сок Ёла обратить внимание на льготные условия и безвизовый режим для граждан Монголии, въезжающих в Южную Корею в связи с временным освобождением корейских граждан от визовых требований, с целью оживления постпандемической экономики и расширения обменов между двумя странами.

Президент Юн Су Ёль поблагодарил Янгугийн Содбаатар за участие в церемонии инаугурации и пообещал обдумать идею введения безвизового режима для граждан Монголии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая 2022 года правительство Южной Кореи объявило, что с 1 июня группам из пяти и более туристов из Монголии, Вьетнама, Филиппин и Индонезии разрешат въезд без виз на срок до 30 дней.

До этого, 4 мая правительство Монголии разрешило гражданам Южной Кореи въезд в страну без визы — они смогут находиться в Монголии без визы до 90 дней. Правило будет действовать до 31 декабря 2024 года.