Москва, 12 мая, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Россия провела на территории Украины порядка тысячи гуманитарных акций, сообщил 12 мая на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Dnr-online.ru Гуманитарный конвой МЧС РФ

Он отметил, что только в Харьковской и Запорожской областях за минувшие сутки мирным жителям было роздано более 260 тонн гуманитарной помощи.

«Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 19 тысяч 126,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 998 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки — шесть: в Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 260,5 тонн гуманитарной помощи», — рассказал Мизинцев.

Он также рассказал, что 12 мая гуманитарные акции проводились в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях. Населению передаются предметы первой необходимости и продовольствие, в том числе детское питание.