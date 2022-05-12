Хельсинки, 12 мая, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Россия может прекратить поставки газа в Финляндию с 13 мая в рамках ответных мер, связанных с планами Хельсинки по вступлению в НАТО, передаёт финская газета Iltalehti.

Nicolas Raymond Флаг Финляндии

«Ключевые политики были предупреждены об ответных действиях России в связи с намерением Финляндии вступить в НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель парламентской группы «Истинные финны» Вилле Тавио подтвердил изданию, что финские политики были проинформированы о различных вариантах встречных мер со стороны Москвы.

Напомним, 12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и и премьер-министр Санна Марин в совместном заявлении высказались за скорейшую подачу заявки на вступление страны в Североатлантический альянс.