Вашингтон, 12 мая, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель Action Bronson (Армян Арслани) рассказал, что ему предложили роль в сериале «Эйфория», но он отказался. Этим он поделился в интервью порталу Complex 12 мая.

Скриншот YouTube Рэпер Action Bronson

Рэпер рассказал о своих последних ролях в кинематографе, включая «Ирландец» и «Король Статен-Айленда», а затем упомянул о тех, от которых он отказался.

«Они хотели, чтобы я сыграл наркодилера, который общается со школьницами», — сказал Бронсон о своей возможности сняться в «Эйфории». «Но Action Bronson не будет этого делать, брат». Он также рассказал, что проходил прослушивание для фильма «Неограниченные драгоценности»: «Они хотели, чтобы я был парнем рядом с главным головорезом, русским. Но я провалился на пробах».