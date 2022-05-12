Бухарест, 12 мая, 2022, 22:22 — ИА Регнум. В результате спецоперации пограничной полиции Румынии в районе румынско-венгерской границы были задержаны пять иммигрантов, незаконно въехавших в страну с территории Сербии. Об этом 12 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

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По предварительным данным, нелегалы являются выходцами из Индии и Сирии. Всех их пытался перевезти на собственном автомобиле в Венгрию румынский гражданин.

Ведется следствие. Предполагается, что иммигранты будут доставлены в лагерь временного содержания в уезде Тимиш (Западная Румыния). Их «проводника» ожидает крупный штраф.