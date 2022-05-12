Москва, , 22:17 — REGNUM Три украинские ракеты «Точка-У» перехвачены 12 мая в ходе спецоперации ВС РФ на Украине, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

ПВО в действии Mil.ru

Представитель российского военного ведомства, рассказывая о работе средств ПВО, сообщил, что в течение дня уничтожены пять беспилотников ВСУ в Харьковской области, в районе Александровки и Донецка, а также десять реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевое ДНР.

Также российскими средствами ПВО над островом Змеиный был сбит в воздухе один беспилотник ВСУ и перехвачены три баллистические ракеты «Точка-У».

Читайте ранее в этом сюжете: С начала спецоперации уничтожено 827 беспилотников укронацистов