Мадрид, , 21:35 — REGNUM Сегодня, 12 мая, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» футбольный клуб «Реал» в матче 36-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 встретится с «Леванте». Игра начнется в 22:30 по московскому времени.

Карим Бензема Антон Зайцев

Стартовые составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Начо, Хесус Вальехо, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга, Винисиус Жуниор, Родриго, Карим Бензема.

«Леванте»: Дэниел Карденс, Сон, Робер, Мартин Касерес, Серхио Постиго, Хорхе Мирамон, Неманья Радоя, Пепелу, Гонсало Мелеро, Хосе Луис Моралес, Дани Гомес.

В текущем сезоне счету 34-летнего центрфорварда «сливочных» и сборной Франции по футболу Карима Бензема 26 голов и 11 результативных передач в 30-ти турах регулярного сезона испанской Примеры 2021/22.