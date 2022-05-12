София, 12 мая, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Болгарии объявило тендер на закупку до 1000 легковых автомобилей, которые будут использованы в качестве патрульных транспортных средств в городах и сельской местности по всей стране. Об этом 12 мая сообщает софийская газета «Телеграф».

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Согласно официальной информации, соответствующее финансирование будет осуществлено за счет государственного бюджета с привлечением дополнительных частных инвестиций. Общая сумма, которой на данный момент располагает ведомство для реализации указанного плана, не разглашается.

Напомним, ранее глава МВД Болгарии Бойко Рашков заявил, что болгарский полицейский автопарк «безнадежно устарел». «Зачастую правоохранителям очень сложно преследовать злоумышленников именно по техническим причинам», – сказал он.