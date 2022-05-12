Лондон, , 21:32 — REGNUM Сегодня, 12 мая, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Арена» футбольный клуб «Тоттенхэм» в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 встретится с лондонским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм» (расстановка 3-4-2-1): Уго Льорис — Дэвинсон Санчес, Эрик Дайер, Бэн Дэвис — Эмерсон, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Родриго Бентанкур, Райан Сессеньон – Сон Хын Мин, Деян Кулушевски – Харри Кейн.

«Арсенал» (расстановка 4-2-3-1): Эрон Рэмздейл — Седрик Суарес, Роб Холдинг, Габриэл, Такэхиро Томиясу — Гранит Джака, Мохаммед эль-Ненни – Букайо Сака, Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли – Эдуард Нкетиа.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты главного судьи — Константин Хатзидакис и Нил Дэвис.