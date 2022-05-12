Нижний Новгород, , 21:13 — REGNUM Майское похолодание может стать причиной подключения отопления в некоторых социальных учреждениях Нижнего Новгорода. Об этом заявил мэр города Юрий Шалабаев 12 мая.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника, погода в этом году очень капризна и переменчива.

«В конце апреля самым распространённым комментарием был: «выключите отопление». Неделю назад погодный норматив был достигнут, и синоптики не давали прогнозов по сильному похолоданию. Теперь мы видим, что в первую очередь, в учреждениях социальной сферы стало некомфортно», — написал он в социальной сети.

Шалабаев отметил, что «уже дал поручение возобновить подачу теплоснабжения в детские сады, школы и больницы города, если от их руководителей поступили соответствующие заявки».