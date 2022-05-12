В Болгарии назвали дату получения Софией самолетов F-16
София, 12 мая, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Очередная партия американских истребителей F-16 будет поставлена Вашингтоном в Софию в 2027 году. Об этом со ссылкой на заявление болгарского министра обороны Драгомира Закова сообщает БНР.
U.S. Air Force
Самолёт F-16
Согласно официальной информации, сейчас правительство Болгарии уточняет последние детали соответствующего контракта и обсуждает с американскими партнерами пути поставок и возможности дальнейшего технического обслуживания машин.
«Нам необходимо время для того, чтобы согласовать все пункты сделки. Нет никаких сомнений, что она будет окончательно заключена в течение ближайших нескольких дней».
Напомним, ранее минобороны Болгарии заказала у США восемь новых многоцелевых военных самолетов F-16. Общая сумма договора не разглашается.