София, 12 мая, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Очередная партия американских истребителей F-16 будет поставлена Вашингтоном в Софию в 2027 году. Об этом со ссылкой на заявление болгарского министра обороны Драгомира Закова сообщает БНР.

U.S. Air Force Самолёт F-16

Согласно официальной информации, сейчас правительство Болгарии уточняет последние детали соответствующего контракта и обсуждает с американскими партнерами пути поставок и возможности дальнейшего технического обслуживания машин.

Драгомира Закова «Нам необходимо время для того, чтобы согласовать все пункты сделки. Нет никаких сомнений, что она будет окончательно заключена в течение ближайших нескольких дней».

Напомним, ранее минобороны Болгарии заказала у США восемь новых многоцелевых военных самолетов F-16. Общая сумма договора не разглашается.