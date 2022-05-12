Бирмингем, Великобритания, 12 мая, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Астон Вилла» из Бирмингема в ближайшее время объявит о выкупе контракта 29-летнего атакующего полузащитника каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Филиппе Коутиньо. Об этом 12 мая сообщил журналист Фабрицио Романо.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Филиппе Коутиньо

В текущем сезоне Коутиньо, выступая за «Астон Виллу» на правах аренды, принял участие в шестнадцати турах чемпионата Англии, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Суммарно на поле бразилец провел 1157 минут.

За «Барселону» Коутиньо выступает с 8 января 2018 года после перехода из «Ливерпуля» за 135 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.