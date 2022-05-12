Москва, 12 мая 2022, 20:31 — REGNUM Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса ПВО С-300 уничтожена российской артиллерией в Харьковской области, сообщил вечером 12 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Пусковая установка укронацистов уничтожена в районе населенного пункта Долина.
Кроме того, артиллерийские удары были нанесены по пунктам управления, артиллерийским позициям и районам сосредоточения живой силы и военной техники.
«Подразделениями артиллерии поражены 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях и 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Кроме того, в районе населенного пункта Долина Харьковской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300», — сказал Конашенков.
Читайте ранее в этом сюжете: В Луганской Народной Республике уничтожен склад горючего укронацистов