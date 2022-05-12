Москва, , 20:31 — REGNUM Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса ПВО С-300 уничтожена российской артиллерией в Харьковской области, сообщил вечером 12 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» Mil.ru

Пусковая установка укронацистов уничтожена в районе населенного пункта Долина.

Кроме того, артиллерийские удары были нанесены по пунктам управления, артиллерийским позициям и районам сосредоточения живой силы и военной техники.

«Подразделениями артиллерии поражены 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях и 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Кроме того, в районе населенного пункта Долина Харьковской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300», — сказал Конашенков.

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