Москва, 12 мая, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Штурмовики оперативно-тактической и армейской авиации нанесли удары по районам сосредоточения войск укронацистов, сообщил вечером 12 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Удары наносились по местам скопления живой силы и техники украинских нацистов, а также по хранилищу горючего в районе населённого пункта Врубовка.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки Луганской Народной Республики», — сказал Конашенков.