Небензя французскому коллеге: Николя, Вы знали, что Вы украинец?
Нью-Йорк, США, 12 мая, 2022, 20:03 — ИА Регнум. В украинском учебнике географии за 8 класс говорится, что «предки французов, испанцев, турок и даже евреев пришли с Украины», заявил 12 мая на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.
Российский дипломат привёл также позицию автора учебника, согласно которой у поляков и украинцев славянское происхождение, а у русских — угро-финское, белорусов и вовсе «отнесли к балтийским народам».
Постпред России привёл ещё несколько выдержек из украинской псевдоистории. Так, в украинском учебнике за 9 класс сказано, будто бы «к концу XIX украинцы были одним из самых крупных народов Европы». В книге «Украинская нация» говорится, что «население Восточной Европы вошло в I тысячелетие новой эры под названием украинцы».