Нью-Йорк, США, 12 мая, 2022, 20:03 — ИА Регнум. В украинском учебнике географии за 8 класс говорится, что «предки французов, испанцев, турок и даже евреев пришли с Украины», заявил 12 мая на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Музей истории

Василий Небензя «Хочу обратиться к французскому коллеге: Николя, Вы знали, что Вы на самом деле украинец? Не верите — почитайте учебник. В нём железная логика: поскольку предки французов — это галлы, то они пришли из Галичины на Украине».

Российский дипломат привёл также позицию автора учебника, согласно которой у поляков и украинцев славянское происхождение, а у русских — угро-финское, белорусов и вовсе «отнесли к балтийским народам».

«становление украинского народа насчитывает 140 тысяч лет» . Василий Небензя «В учебнике истории Украины для 7 класса говорится, что

Постпред России привёл ещё несколько выдержек из украинской псевдоистории. Так, в украинском учебнике за 9 класс сказано, будто бы «к концу XIX украинцы были одним из самых крупных народов Европы». В книге «Украинская нация» говорится, что «население Восточной Европы вошло в I тысячелетие новой эры под названием украинцы».