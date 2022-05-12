Нижний Новгород, , 19:50 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 135 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 404 221 человека на утро 12 мая, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 66 жителей области, накануне в больницы попали 49 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 418 761 случай заражения коронавирусом, из них 118 — за минувшие сутки. 11 481 человек скончался от последствий заражения коронавирусной инфекцией, один летальный случай был зарегистрирован за минувшие сутки, накануне скончался также один житель области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 11 мая с начала пандемии провели 5 861 631 тест для выявления заражения коронавирусом.

Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 137,1 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.