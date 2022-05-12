Москва, , 19:58 — REGNUM Российский актёр Евгений Стычкин готовится к очередному отцовству. Об этом пишет портал «Телепрограмма»‎ 12 мая.

Евгений Стычкин Цитата из т/с «Вне себя». Реж. Александр Дулерайн, Клим Козинский. 2021. Россия

Слухи о беременности супруги актёра Ольги Сутуловой подтвердились: на премьерный показ фильма «Ника» Василисы Кузьминой женщина явилась в обтягивающей футболке, тем самым подчеркнув нынешнее положение. К слову, для пары этот ребёнок станет уже вторым.

Напомним, что Евгений Стычкин имеет пятеро детей от трёх разных женщин. Так, у актёра есть дочь от первой жены, трое детей от пианистки Екатерины Сканави и сын от Ольги Сутуловой.

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