Бишкек, 12 мая, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В Киргизии общая сумма наличных денег, находящихся в обращении, по итогам 2021 года превысила 139 млрд 922 млн сомов (112 млрд 622 млн рублей). Об этом говорится в отчёте, подготовленном аналитиками Национального банка республики

Флаг Киргизии

За последний год этот показатель увеличился на 3,9% или на 5 млрд 293 млн сомов (4 млрд 260 млн рублей).

При этом на долю банкнот приходилось 98,9% общей суммы наличной национальной валюты, а на долю монет — лишь 1,1%.

Всего же в налично-денежном обороте находились 412,6 миллиона банкнот и 488,4 миллиона монет.