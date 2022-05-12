Хашури, , 18:44 — REGNUM Бюджетные деньги, выделенные на строительство Дома правосудия в грузинском городе Хашури, оказались растраченными ещё до начала строительства, сообщает 12 мая грузинский телеканал «TV Пирвели».

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Компания «Альянс» уже взяла более миллиона лари ($330 000) в качестве предоплаты, но ответственные лица утверждают, что компания не выполнила своих обязательств.

Из-за того, что процесс строительства был неправильно разработан, не был осуществлён мониторинг и в ходе тендера не была выбрана компания, которая могла добросовестно выполнить все необходимые работы, «Альянсу» было уже переведено в качестве аванса 1 100 000 лари бюджетных средств, а строительные работы ещё до сих пор не начались.

Компания же продолжает требовать у государства денег и просит перевести ей ещё 4 миллиона лари ($1 323 000)

Что касается «альянса», то его руководство заявляет, что экспертное бюро самхараули сделало неправильное заключение. Компания собирается вступить в судебный спор, чтобы защитить свои права.