Белгородский район, Белгородская область, , 17:35 — REGNUM Восьмилетний мальчик из приграничного белгородского села стал 12 мая героем публикации в сообществах Минобороны РФ в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Спасибо, Лёша» от Минобороны РФ Скрин страницы

Видеоролик, в котором ребёнок выбегает к проезжающей по селу военной технике и отдаёт честь солдатам, разлетелся по мессенджерам. По словам родителей, так сын решил поддержать военных, участвующих в спецоперации.

К герою ролика 12 мая приехали военнослужащие с подарками и прокатили его на бронеавтомобиле, а Минобороны РФ запустило хэштег #СпасибоЛёша.