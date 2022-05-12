Белгородский район, Белгородская область, 12 мая, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Восьмилетний мальчик из приграничного белгородского села стал 12 мая героем публикации в сообществах Минобороны РФ в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скрин страницы «Спасибо, Лёша» от Минобороны РФ

Видеоролик, в котором ребёнок выбегает к проезжающей по селу военной технике и отдаёт честь солдатам, разлетелся по мессенджерам. По словам родителей, так сын решил поддержать военных, участвующих в спецоперации.

К герою ролика 12 мая приехали военнослужащие с подарками и прокатили его на бронеавтомобиле, а Минобороны РФ запустило хэштег #СпасибоЛёша.