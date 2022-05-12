Вашингтон, 12 мая, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Количество американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло в США на минувшей неделе, достигнув самого высокого уровня за последние три месяца, сообщает 12 мая Reuters.

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По данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособиями за последнюю неделю составило 203 тысяч, что стало самым крупным показателем с середины февраля. При этом опрошенные изданием экономисты прогнозировали, что эта цифра составит 195 тысяч.

Напомним, что в марте количество еженедельных заявок на пособие по безработице в США достигло 53-летнего минимума, составив 166 тысяч заявлений. Эксперты отметили, что острая нехватка кадров способствует сокращению увольнений, а также создает условия для найма новых сотрудников. Спрос на работников обусловлен резким снижением заболеваемости COVID-19 и отменой коронавирусных ограничений по всей стране.

Согласно официальным данным, в последний день марта в США было открыто рекордное количество вакансий — 11,5 миллиона.