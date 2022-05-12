Москва, 12 мая, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Ситуация в алтайской Бобровке показала, что в школе должна быть единая и выверенная система допущенных к использованию материалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция России

«На примере ситуации в Бобровке мы еще раз увидели, насколько беспринципно работает украинская пропаганда, когда вбрасываются фейки в расчёте, что объектами их воздействия станут дети. Подделывают под стиль наших роликов в расчете, что мы потеряем бдительность. То есть действуют как обыкновенные мошенники. Чтобы противостоять этому, защитить наших детей, мы должны стать единой командой — учителя, родители, представители власти, СМИ, блогеры», — заявила Казакова.

Сейчас во всех российских школах проводятся занятия, которые учат правильно ориентироваться в условиях развязанной против России информационной войны, в этой связи особую роль играет и самоконтроль.

«И то, что украинский ролик в данной школе в итоге к детям не попал, говорит в первую очередь о бдительности ее учителей, поскольку именно учитель находится в прямом общении со школьником. И наши педагоги понимают эту меру ответственности», — подчеркнула парламентарий.

В рамках антифейковой работы люди становятся более ориентированы, и эту работу нужно только усиливать, полагает глава комитета Госдумы.

«Смотрите, что делают те, кто создавал этот ролик… Они, зная, что у нас ведётся разъяснительная работа, создают материалы для школ, берут наши ролики и создают такие, чтобы при невнимательном просмотре, прослушивании, кто-то мог ошибиться, переслать, показать. На мой взгляд, они как раз этого и добиваются — посеять вражду, панику, недовольство внутри общества. И правильно, что учителя отсмотрели ролик и не показали его!» — подчеркнула она.

Глава профильного комитета напомнила, что в конце 2021 года Госдумой был принят закон, запрещающий использовать в образовательных учреждениях информационные материалы, которые не прошли государственную экспертизу, не являются частью единой информационной образовательной среды. Это в том числе ролики, презентации, образовательные и воспитательные модули.

«Наши оппоненты, когда мы принимали этот закон, говорили, что такие меры излишни, а срока в один год недостаточно для подготовки к их внедрению в систему образования. Сейчас стало ещё более понятно, что принятие этого закона было совершенно верным решением, и внедрять его необходимо еще быстрее. Что касается подобных ситуаций, то очевидно, что по некоторым видам информации уже сегодня нужен только централизованный подход», — рассуждает Казакова.

«Я уверена, что мы должны и обязательно придём к тому, что в школе будет единая и выверенная система допущенных к использованию материалов, и мы сможем надёжно защитить наших детей от любой вражеской пропаганды, а вариативность останется только там, где это приносит реальную пользу становлению и развитию детей», — заключила глава комитета Госдумы.

Читайте также: В Госдуме прогнозируют «остановку образования» на некоторое время

Педагогам алтайской школы МБОУ «Бобровская СОШ» было рекомендовано показать детям садистский антироссийский мультфильм про Ваню и Колю, где главные герои в цветах национальных флагов России и Украины вначале дружили, а потом начали ссориться «на переменах». От просмотра этой пробандеровской дикости школьников спасло только то, что заместитель директора по воспитательной работе, разославшая по почте рекомендацию ролика 19 педагогам, увидела в нём лишь ненормативную лексику.

Кроме того: Учителя хотели показать школьникам садистский антироссийский мультфильм