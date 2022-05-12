Таллин, 12 мая, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В Эстонии на начало 2022 года зафиксирован прирост населения, но он обеспечен исключительно рекордным потоком иммигрантов. Естественный прирост населения остается отрицательным. Об этом говорится в пресс-сообщении Департамента статисткии страны, который привел уточненные данные.

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Так, на январь 2022 года численность населения Эстонии составила 1 331 796, или на 1 728 человек больше, чем год назад. В 2021 году в Эстонии родились 13 272 ребенка, а умерли 18 587 человек. По данным статистики, в Эстонию прибыли 19 524 иммигрантов, а уехали из страны 12 481 эмигрантов.

По словам ведущего аналитика департамента Терье Трасберг, в 2021 году количество смертей было чрезвычайно высоким — на 5 315 больше, чем рождений: «Высокая смертность и остававшаяся в последние годы на одном уровне рождаемость обусловили негативный естественный прирост населения».

По данным Трасберг, последний раз такая высокая смертность фиксировалась в 1997 году.

С другой стороны, сальдо миграции вновь оказалось положительным: в Эстонию на проживание прибыло на 7 043 человека больше, чем отсюда уехало.