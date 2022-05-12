Манчестер, Великобритания, 12 мая, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Жерар Ромеро, «Манчестер Юнайтед» предложил каталонской «Барселоне» 80 миллионов евро за трансфер 25-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга.

«Барселона»

По информации источника, в подписании де Йонга заинтересован новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, который возглавит команду после завершения сезона.

В текущем сезоне Френки де Йонг принял участие в 31-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился тремя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получит пять желтых и одну красную карточки.

Де Йонг выступает за «Барселону» с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.