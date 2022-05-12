Москва, 12 мая, 2022, 16:35 — ИА Регнум. До $200 млрд может дойти годовой товарооборот между Россией и Китаем, заявил 12 мая на заседании экспертного круглого стола директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Government.ru Нефтепровод Россия — Китай

Говоря о тенденции наращивания товарооборота между странами, эксперт уточнил, что за первые четыре месяца этого года товарооборот увеличился на 25,9% — до $51 млрд.

Что касается продаж из Китая в Россию, объём экспорта увеличился на 11%. Объём импорта российских товаров и услуг Китаем вырос почти на 38%.

Павел Данилин «Положительное сальдо России в январе–апреле достигло $30 млрд. Это очень хороший показатель, говорит о силе нашей экономики».

Эксперт пояснил, что нефть, природный газ и уголь составляют порядка 70% российского экспорта в Китай. Однако продаётся также древесина, медная руда и медь, морепродукты.

Продаётся и готовая продукция, например оборудование — как промышленное, так и специализированное. Покупает Китай в России также транспортные средства, кондиционеры, компьютеры, обувь, игрушки.

В условиях санкций Запада, введённых в отношении России из-за ситуации на Украине, показателей годового оборота в $200 млрд РФ и Китай могут достичь гораздо раньше, заявил Данилин, чем прогнозировалось до сих пор.