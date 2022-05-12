Париж, 12 мая, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Европейская комиссия поможет Киеву с экспортом зерна, создав платформу для мобилизации грузовых мощностей, сообщает Le Parisien.

Nicolas Raymond Флаг ЕС

Евросоюз призывает сектор грузоперевозок «срочно» мобилизовать дополнительные транспортные средства, контейнеры и танкеры, а также перевалочные пункты.

Однако, по данным издания, украинские вагоны не совместимы с железнодорожными сетями ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо заявила, что банк выделит 1 млрд евро для помощи Украине.

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