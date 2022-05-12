Ивнянский район, 12 мая 2022, 16:23 — REGNUM Пост главы администрации Ивнянского района Белгородской области покинул Алексей Калашников. Об этом он сообщил 12 мая на своей странице в социальной сети.
На должность руководителя района он заступил три года назад. По словам Алексея Калашникова, за это время было поставлено и выполнено огромное количество целей и задач, несмотря на трудности и проблемы. Политик также поблагодарил жителей района.
Днём ранее стало известно о том, что пост главы Алексеевского городского округа покидает Станислав Сергачёв — Совет депутатов рассмотрит его заявление об уходе на внеочередном заседании.