Ивнянский район, Белгородская область, 12 мая, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Пост главы администрации Ивнянского района Белгородской области покинул Алексей Калашников. Об этом он сообщил 12 мая на своей странице в социальной сети.

Khabar 24 Кресло руководителя

На должность руководителя района он заступил три года назад. По словам Алексея Калашникова, за это время было поставлено и выполнено огромное количество целей и задач, несмотря на трудности и проблемы. Политик также поблагодарил жителей района.

«В последний рабочий день хочется поделится хорошей новостью. По результатам конкурсов проектов старост и ТОСов наш Ивнянский район показал отличные результаты и выиграл на реализацию проектов более четырёх миллионов рублей из областного бюджета. Это наша общая победа. Поздравляю всех и желаю удачи в дальнейшей реализации проектов», — написал глава.

Днём ранее стало известно о том, что пост главы Алексеевского городского округа покидает Станислав Сергачёв — Совет депутатов рассмотрит его заявление об уходе на внеочередном заседании.