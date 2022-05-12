Астана, 12 мая, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Правительство Казахстана ввело полный запрет на вывоз из страны лома цветных металлов, а также ограничило вывоз лом чёрных металлов. Об том 12 мая сообщил в ходе брифинга зампредседателя Комитета индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития страны (МИИР) Турар Жолмагамбетов.

Металлолом

«В данный момент казахстанским переработчикам уже не хватает внутреннего ломооборота, поэтому они вынуждены импортировать вторсырье из соседних государств», — сказал Жолмагамбетов.

Он отметил, что вывоз цветного метала из республики временно приостановлен полностью. Лом чёрных металлов разрешается вывозить только железнодорожным транспортом. В страну также уже начали ввозить метал из других стран.

Стоит отметить, что в Казахстане работает около 20 предприятий, на которых используют металлолом. Там идёт выпуск аккумуляторов, радиаторов отопления, оконных профилей, автомобильных дисков и другой продукции.