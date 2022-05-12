Душанбе, 12 мая, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может посетить Армению с государственным визитом в конце текущего года. Об этом 12 мая на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Душанбе заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«В нашей повестке стоит вопрос организации государственного визита президента РФ Владимира Путина», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что пока идёт проработка деталей, точных дат на сегодняшний день нет.

«Есть понимание, что это произойдёт во втором полугодии — с октября по декабрь. Даты, конечно, ещё согласуем», — добавил Мирзоян.

Как сообщало ИА REGNUM, последний визит президента РФ Владимира Путина в Армению состоялся 1 октября 2019 года. Глава государства прибыл в республику для участия в саммите глав государств-членов Евразийского экономического союза. Это был первый визит в Ереван после «Бархатной революции», до это этого Путин бывал в Армении шесть раз.