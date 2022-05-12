Кабул, , 15:32 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что что терроризм возрождается в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Террорист Sntat.ru

Выступая на саммите по борьбе с терроризмом в Испании, Гутерреш подчеркнул, что возрождающийся в Афганистане терроризм может стать глобальной угрозой.

Генсек ООН также заявил на встрече в Малаге, что распространение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане представляет растущую угрозу миру, пишет «Дейли Мэйл».

В работе двухдневного саммита приняли участие правительства, организации, активисты гражданского общества и правозащитники.