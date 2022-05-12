Кабул, , 15:27 — REGNUM По сообщению министерства внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представитель ЕС заверил, что отправка бланков новых паспортов в Афганистан будет облегчена. Об этом сообщает Aryanа news.

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В заявлении говорится, что Томас Николсон, представитель Евросоюза в Афганистане, обсуждал этот вопрос с министром внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пока не ясно, сколько новых паспортов будет передано Афганистану, но министерство внутренних дел сообщает, что паспорта были напечатаны недавно.

С возвращением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане процесс выдачи паспортов замедлился, и официальные лица признают, что сталкиваются с их нехваткой.