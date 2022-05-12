Москва, 12 мая, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В ходе торгов на Мосбирже курс американского доллара по отношению к российскому рублю впервые с февраля 2020 года упал почти до 65 рублей за один доллар. Это 12 мая следует из данных торговой площадки.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Согласно этим данным, по состоянию на 14:48 мск стоимость американского доллара составляла 65 рублей, что есть снижение стоимости на 3,27%. Также курс евро по состоянию на 14:52 мск снижался на 3,96% — до 67,7 рубля

При этом такой показатель фиксируется впервые с 26 февраля 2020 года (65,51 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году российский рубль показывает лучшую динамику среди всех мировых валют.