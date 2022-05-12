Токио, 12 мая 2022, 15:01 — REGNUM Руководство ЕС и власти Японии намерены выступить против России и Китая единым фронтом, сообщает 12 мая европейская версия издания Politico.
Ранее с официальным визитом в Японию прибыли председатели Европейского совета и Европейской комиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.
На пресс-конференции фон дер Ляйен отметила, что Россия сейчас является «самой прямой угрозой мировому порядку» из-за операции по денацификации, как и ее »тревожный» пакт с Китаем и их призыв к «новым» — и очень произвольным — международным отношениям.
Подчеркнув, что Япония была одной из первых стран, перенаправивших природный газ в ЕС после начала операции России на Украину в феврале, фон дер Ляйен поблагодарила премьер-министра Фумио Кисиду за «замечательное» решение, добавив: «Мы его не забудем».
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В совместном заявлении Япония и ЕС предупредили, что операция России по денацификации Украины »грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность».
На фоне углубления связей Пекина с Москвой лидеры ЕС стремились изобразить Японию как своего единственного истинного партнера в Индо-Тихоокеанском регионе. Япония — одна из немногих азиатских стран, присоединившихся к Западу в вопросе введения санкций против России, на что Кремль в ответ лично ввел санкции против Кисиды.
Визит фон дер Ляйен и Мишеля является последним в серии поездок лидеров в Японию и Индию в попытке вывести обе страны »из сферы влияния России». На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц совершил свою первую поездку в Азию с момента своего назначения и вместо Китая направился в Японию. В конце апреля фон дер Ляйен отправилась в Нью-Дели с двухдневным визитом, где встретилась с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы обсудить вопросы торговли, климата и цифровых технологий.