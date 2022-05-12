Токио, , 15:01 — REGNUM Руководство ЕС и власти Японии намерены выступить против России и Китая единым фронтом, сообщает 12 мая европейская версия издания Politico.

Урсула фон дер Ляйен European Parliament

Ранее с официальным визитом в Японию прибыли председатели Европейского совета и Европейской комиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.

На пресс-конференции фон дер Ляйен отметила, что Россия сейчас является «самой прямой угрозой мировому порядку» из-за операции по денацификации, как и ее »тревожный» пакт с Китаем и их призыв к «новым» — и очень произвольным — международным отношениям.

Подчеркнув, что Япония была одной из первых стран, перенаправивших природный газ в ЕС после начала операции России на Украину в феврале, фон дер Ляйен поблагодарила премьер-министра Фумио Кисиду за «замечательное» решение, добавив: «Мы его не забудем».

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В совместном заявлении Япония и ЕС предупредили, что операция России по денацификации Украины »грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность».

На фоне углубления связей Пекина с Москвой лидеры ЕС стремились изобразить Японию как своего единственного истинного партнера в Индо-Тихоокеанском регионе. Япония — одна из немногих азиатских стран, присоединившихся к Западу в вопросе введения санкций против России, на что Кремль в ответ лично ввел санкции против Кисиды.

«Япония входит в основную группу стран, которые ввели жесткие санкции против России», — сказала фон дер Ляйен.

«Как и Европейский Союз, Япония понимает, что здесь поставлено на карту. Не только будущее Украины. Не только будущее Европы. Но будущее за миропорядком, основанным на правилах. Это делает еще более важным укрепление отношений между партнерами-единомышленниками, такими как ЕС и Япония. Вот почему мы здесь сегодня. И мы сделали несколько важных шагов вперед», — добавила она.

Визит фон дер Ляйен и Мишеля является последним в серии поездок лидеров в Японию и Индию в попытке вывести обе страны »из сферы влияния России». На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц совершил свою первую поездку в Азию с момента своего назначения и вместо Китая направился в Японию. В конце апреля фон дер Ляйен отправилась в Нью-Дели с двухдневным визитом, где встретилась с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы обсудить вопросы торговли, климата и цифровых технологий.