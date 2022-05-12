Валенсия, Испания, 12 мая, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В европейском этапе всемирного чемпионата DreamHack Masters 2022 Valencia по StarCraft II выступят пятеро российских киберспортсменов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы 12 мая.

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Игроками от России выступят многократные чемпионы «Московского Киберспорта» и Чемпионата Москвы 2022 года — Иван Rattata Чепурнов, Никита SKillous Гуревич, победитель Чемпионата Москвы 2022 года Илья Milkicow Потапов, чемпион Москвы 2017 года Алексей Strange Соляков, а также Яков YoungYakov Моисеенко. Призовой фонд турнира составляет $110 тыс. — в рамках чемпионата будут соревноваться 32 спортсмена из Старого Света, отобранных по итогам многоступенчатых квалификаций.

ИА REGNUM напоминает, что DreamHack Masters — это серия крупнейших турниров по StarCraft II, которая проходит два раза в году. Сначала — в режиме онлайн в регионах (Европа, Северная и Южная Америка, Китай, Гонконг-Тайвань, Океания, Южная Корея). Затем победители каждого из них, а также приглашенные спортсмены, собираются на очный мировой финал — в 2022 году турнир пройдёт в Валенсии (Испания), а затем в Атланте (США).