Москва, 12 мая, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Власти Финляндии должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях вступления этой страны в Североатлантический альянс (НАТО), Россия ответит на это в военно-технической и иных сферах для купирования возникающих в этой связи угроз своей национальной безопасности. Об этом 12 мая говорится в заявлении МИД РФ.

Nikita Dezhurny МИД России

Отмечается, что заявление финского президента Саули Ниинистё и премьер-министра страны Санны Марин являются радикальным изменением внешнеполитического курса Финляндии и в Хельсинки должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях такого шага.

Также указывается, что в случае вступления Финляндии в альянс это нанесет серьёзный ущерб отношениям двух стран и поддержанию стабильности и безопасности на севере Европы.

«Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности», — говорится в заявлении.

«Вступление в НАТО станет также прямым нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего, Парижского мирного договора 1947 и договора 1992 г. между Россией и Финляндией об основах отношений», — также подчеркивается в нем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с совместным заявлением о поддержке выступления Финляндии в члены НАТО выступили финский президент Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин.