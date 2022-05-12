Москва, 12 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Россия примет ответные шаги на вступление Финляндии в НАТО для устранения угроз. Об этом 12 мая сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Santiago Casuriaga МИД России

В МИД проинформировали, что Россия будет вынуждена принять ответные шаги военно-технического и иного характера для устранения угроз из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

В министерстве предупредили, что вступление Финляндии в НАТО нанесёт серьёзный ущерб двусторонним отношениям.