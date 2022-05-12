Лондон, , 14:33 — REGNUM Кризис стоимости жизни поразил Великобританию, это основная проблема для домохозяйств. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на благотворительную организацию StepChange, которая даёт консультации по вопросам задолженностей.

Британский фунт стерлингов Publicdomainpictures.net

Многочисленные прогнозы, отмечает издание, указывают на дальнейшее ухудшение ситуации. Так, Банк Англии предупредил об угрозе рецессии в стране.

«Британским семьям рекомендовали привести свои финансы в порядок на фоне повышенного стресса из-за растущего кризиса стоимости жизни, который, как теперь говорят, стал главной проблемой для людей по всей Великобритании», — говорится в публикации.

Национальный институт экономических и социальных исследований прогнозирует, что для 1,5 млн британских семей траты на еду и энергию превысят доход. Это двадцатая часть семей в стране.

Опрос компании Britain Thinks говорит о том, что рост цен беспокоит более 90% британцев. Каждой второй семье приходится реже пользоваться автомобилем, беречь газ и электричество.

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