Брянск, 12 мая 2022, 14:27 — REGNUM Поздравление к Дню Луганской Народной Республики опубликовал 12 мая в социальных сетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Глава региона напомнил, что восемь назад жители ЛНР сделали свой выбор и «осознанно решили бороться за свободу и независимость, против нацизма, против фашизма». Губернатор уверен, что в Донбассе наступит мирная и счастливая жизнь, дети не будут прятаться от обстрелов в подвалах, родители — спокойно работать, а старики забудут восемь лет ужаса как страшный сон.
ЛНР провозгласила независимость 12 мая 2014 года.