Москва, 12 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Ситуации с антироссийскими роликами в школах показывают отсутствие жесткого механизма снабжения учителей методическими и учебными пособиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Richard King Пропаганда

«Сейчас нужно всем быть предельно осторожным в публикациях, в высказываниях, анализировать всю поступающую информацию, потому что очень много провокационных вбросов, тем более если информацию планируется каким-либо образом транслировать — может последовать ответственность. Что касается учебного процесса, то все материалы должны централизовано доводиться до учителей и только после этого распространяться», — сказал Нилов.

Он допустил, что возможны случаи, когда человек без злого умысла становится жертвой провокаций.

«В случае с алтайской школой надо разбираться — был умысел или не было умысла. Но подобные ситуации показывают, что у нас в системе есть определенные пробелы, которые надо ликвидировать», — заявил глава комитета Госдумы.

По его убеждению, профильными министерствами, Минпросвещения во главе с Сергеем Кравцовым должен быть проработан очень жесткий механизм, который не позволял бы использовать материалы антироссийской пропаганды в образовании.

«Преподаватели в рамках учебного процесса должны использовать то, что рекомендовано министерством», — убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, педагогам алтайской школы МБОУ «Бобровская СОШ» было рекомендовано показать детям садистский антироссийский мультфильм про Ваню и Колю, где главные герои в цветах национальных флагов России и Украины вначале дружили, а потом начали ссориться «на переменах». От просмотра этой пробандеровской дикости школьников спасло только то, что заместитель директора по воспитательной работе Юлия Шлыкова, разославшая по почте рекомендацию ролика 19 педагогам, увидела в нём лишь ненормативную лексику.

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