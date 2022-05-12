Москва, 12 мая, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Внутренний спрос в России отстаёт от значений 2021 года. Об этом 12 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Внутренний спрос в нашей стране отстаёт от прошлогодних значений. Кроме того, продолжает сокращаться и объём денежных средств на счетах предприятий и граждан», — заявил Путин.

«Очевидно, что эти факторы негативно сказываются на экономической динамике. И такие риски нужно снижать, в том числе опираясь на наш успешный опыт адресных действий в условиях пандемии 2020–2021 годов», — указал он.

По его словам, сейчас, как и тогда, важнейший показатель успешной социально-экономической политики заключается в доходах граждан.