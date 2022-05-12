Дубай, ОАЭ, , 14:11 — REGNUM Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров принял участие в благотворительной акции ОАЭ «Один миллиард обедов» по спасению мира от голода. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Павел Дуров TechCrunch

«Участвовали сотни доноров. Основатель кампании Шейх Мохаммед пожертвовал 400 млн обедов, а я пожертвовал скромные 12 млн», — поделился Дуров. «Надеемся, что в последующие годы к этой инициативе присоединится гораздо больше людей, и мы сможем коллективно достичь цели по ликвидации голода, поставленной ООН», — добавил он.

Ранее Павел Дуров получил гражданство ОАЭ. Он также является гражданином России, Франции и Сент-Китс и Невис.

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