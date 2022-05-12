Тунис, 12 мая, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Фермеры проводят десятки акций протеста в Тунисе. Об этом 12 мая сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Тунис

По данным журналистов, массовые демонстрации и одиночные пикеты фермеров начались после того, как крупнейшие производители кормов приняли решение повысить цены на фураж для скота на 25%.

Отмечается, что производители кормов объявили о повышении на 300 динаров (около $98) за тонну продукции, что фермеры назвали «смертельным выстрелом» по местному животноводству.

«Мы отвергаем это решение, если оно не будет сопровождаться немедленными шагами правительства по поддержке фермеров, защите их от банкротства и устранению большой разницы между себестоимостью производства и рыночными ценами, особенно в сфере молочной продукции», — приводят журналисты заявление Союза работников сельского хозяйства и рыболовства Туниса.