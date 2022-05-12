Москва, 12 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Суперфинал четвертого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы — пройдет в Москве в Гостином дворе 26–29 мая 2022 года.

АНО «Россия — страна возможностей» Лидеры России

В мероприятии примут участие 300 управленцев, ставших победителями семи треков конкурса — «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Информационные технологии», «Здравоохранение», «Культура», «Международный» — и получившие путевку в суперфинал.

В суперфинале конкурса «Лидеры России» участников ждут интенсивный нетворкинг и деловые игры, где они пройдут комплексную оценку своих деловых и личностных качеств, выполняя индивидуальные задания и работая в группах. В ходе оценочных дней конкурсантам в командах предстоит выполнить управленческие задачи, подготовленные профессиональными экспертами специально к финальному мероприятию.

«В четвертом сезоне «Лидеров России» мы поменяли формат конкурса: разделение по тематическим трекам позволило оценить профессиональные компетенции управленцев из узкопрофильных отраслей — здравоохранения, культуры, науки, информационных технологий. Это сделало конкурс еще более прикладным: вместе со своими наставниками победители треков уже реализуют полезные проекты, занимаются важными научными разработками, решают стратегические образовательные задачи в вузах. Сезон еще не завершился, но его участники получили более 10 серьезных назначений на федеральном и региональном уровне. Расширилась география конкурса — трек «Международный» сделал возможным участие в отборочных мероприятиях людей из 150 стран мира! В суперфинале, как всегда, сильнейшие – 300 участников, прошедших отбор из более чем 180 тысяч заявок», — рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров .

26 мая для всех участников пройдет день развития — образовательные лекции, мастер-классы, встречи с представителями компаний-партнеров конкурса, 27 и 28 мая состоятся оценочные дни, а 29 мая будут объявлены итоги суперфинала и названы имена победителей конкурса. На суперфинале у участников есть возможность лично пообщаться с известными управленцами страны, наставниками, экспертами и гостями конкурса.

Всего в четвертом сезоне прошло 14 финалов треков конкурса, по итогам которых были определены 300 суперфиналистов — это 126 победителей трека «Бизнес и промышленность» и 87 победителей трека «Государственное управление» из всех 8 федеральных округов, а также 37 лидеров трека «Информационные технологии», 18 лидеров трека «Наука», 14 победителей трека «Культура», 11 победителей трека «Здравоохранение» и 7 победителей трека «Международный».

Кураторами треков конкурса выступают помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин (трек «Бизнес и промышленность»), помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко (трек «Наука»), заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко (трек «Информационные технологии»), Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко (трек «Здравоохранение»), Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова (трек «Культура»), министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров (трек «Международный»).

В суперфинале примут участие представители партнеров конкурса: крупнейших российских компаний — ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «ГМК «Норильский Никель», ГК «Ростех», ПАО «Интер РАО», ПАО «НЛМК», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Русгидро», ПАО «СИБУР Холдинг».

Все участники суперфинала получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а победители суперфинала — возможность поработать с ведущими управленцами страны — Председателем и вице-премьерами Правительства Российской Федерации, Председателем Совета Федерации, Руководителем и заместителями Руководителя Администрации Президента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также ректорами вузов, руководителями крупных компаний и общественных организаций.