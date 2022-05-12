Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями
Москва, 12 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Россия успешно справляется с санкциями, заявил 12 мая президент России Владимир Путин.
Putin.kremlin.ru
Владимир Путин
Глава государства отметил, что инфляция в России замедляется. По его словам, Россия успешно справляется с международными санкциями, объявленными недружественными странами.
«Растут возможности бюджетной системы. За январь–апрель профицит консолидированного бюджета составил 2,7 трлн рублей», — сказал глава государства.