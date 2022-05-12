Берлин, 12 мая, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Дочерние компании Газпрома в Германии перестали получать газ из России, заявил 12 мая министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«В Германии затронуты Газпром и его дочерние предприятия. Это значит, что несколько дочерних предприятий не получают газ из России. Но рынок предлагает альтернативы, они замещают газ на рынке другим газом. Мы внимательно отлеживаем ситуацию. Мы подготовились», — сказал министр во время выступления в Бундестаге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Commerzbank Манфред Кноф заявил о том, что в связи с эмбарго на импорт нефти и газа из России энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, а инфляция растёт. По его словам, это может стать причиной массовых банкротств в стране.

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