Тбилиси, 12 мая, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Правительство Грузии выделило 40 тыс. фермерам деньги на проведение сельскохозяйственных работ. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства республики.

Фермеры за работой

По данным ведомства, аграриям, которые официально владеют участками площадью от 0,25 до 1,25 га, выделили по 300 лари (около $100) на 1 га в виде «агробаллов», которые внесли на специальные карты. Полученные баллы можно потратить на удобрения, средства защиты растений, семена, саженцы и т.п.

Сообщается, что в программе будут участвовать порядка 500 торговых объектов, где аграрии смогут совершать покупки. Баллы нужно потратить до 30 ноября.

Стоит отметить, что до 2020 года правительство Грузии активно развивало туристический сектор в ущерб остальным отраслям. В результате площади обрабатываемых земель в стране начала сокращаться. Антиковидные меры сильно ударили по туризму, после чего власти Грузии начали активно поддерживать сельское хозяйство.