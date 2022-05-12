Санкт-Петербург, 12 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Ленинградской области с ковидом за сутки госпитализировали в больницы 16 человек, сообщили 12 мая ИА REGNUM в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящий момент в стационарах региона развернуто 315 ковидных коек, из которых 190 заняты пациентами с коронавирусной инфекцией и 125 — свободны.

«За сутки поступило 16 человек (+4 к данным предыдущего дня, — прим. ред.), на ИВЛ находятся пять пациентов», — уточнили в пресс-службе.

Также за прошедший день в регионе лабораторным путем выявлено 75 новых носителей коронавируса (-17). Большинство положительных тестов на COVID-19 получили жители крупнейшего населенного пункта — Мурино (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 186 628 человек, из них 182 089 выздоровели, в том числе 196 — за минувшие сутки, умерло 3478 заболевших COVID-19.