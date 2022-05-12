Подгорица, 12 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. По данным службы занятости Черногории (ZZZCG), на конец апреля 2022 в стране насчитывалось 50,55 тысячи безработных, что на 5,3 процента меньше, чем в марте.

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Согласно ежемесячному отчету службы, уровень безработицы снизился с 23,02 процента до 21,79 процента. Самый высокий показатель, 32,7 процента, был зафиксирован в июле 2000 года, а самый низкий — в августе 2009 года, 10,1 процента.

С начала года по конец апреля принято на учет 5,58 тыс. человек.

С начала года до конца прошлого месяца было заявлено 10,68 тыс. вакансий.